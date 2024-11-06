بارزاني يبحث مع السفير البريطاني لدى العراق انعكاسات نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، أن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيكون لها انعكاس على القضايا والمعادلات العالمية والإقليمية.

وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني في مصيف صلاح الدين، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل السفير البريطاني لدى العراق، ستيفن هيتشن، بحضور القنصل البريطاني في أربيل أندرو بيزلي، وقدّم السفير البريطاني تهانيه إلى الرئيس بارزاني بنجاح انتخابات برلمان كوردستان التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وشهدت نسبة مشاركة عالية من قبل الناخبين، وإجرائها في أجواء آمنة وهادئة.

فيما أعرب الرئيس بارزاني عن شكره لشعب كوردستان على مشاركته في الانتخابات بهذا الإقبال الكبير.

وشكّلت المفاوضاتُ المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كوردستان وأجندة عملها محوراً آخر للقاء؛ حيث شدد بارزاني على أن الحزب لا يضع فيتو على أحد بخصوص تشكيل الحكومة، مؤكداً ضرورة أن تكون المحادثات في إطار وجود إقليم واحد وبرلمان واحد وحكومة واحدة وقوات ببيشمركة واحدة.

كما جرى خلال اللقاء، تبادل الآراء حول نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية وانعكاساتها على القضايا والمعادلات العالمية والإقليمية، إلى جانب مناقشة الأوضاع السياسية في العراق وانتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب العراقي.