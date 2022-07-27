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بارزاني يبحث مع السفير البريطاني برنامج الحكومة العراقية المقبلة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-27T14:26:43+0000
بارزاني يبحث مع السفير البريطاني برنامج الحكومة العراقية المقبلة

شفق نيوز/ شدد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاربعاء، على ضرورة ان تكون برامج الحكومة العراقية الجديدة مبنية على اساس الشراكة والتوازن والتوافق.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئيس الحزب الديموقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني استقبل في مصيف صلاح الدين، اليوم، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريجاردسون والوفد المرافق له.

وأضاف البيان ان الجانبين بحثا اخر التطورات على الساحة السياسية العراقية ومسألة منصب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء العراقي المقبل.

وأشار الى انه فيما يتعلق بالعملية السياسية العراقية والحكومة المقبلة تم التأكيد على وجوب ان تكون برامج الحكومة المقبلة مبنية على اسس الشراكة والتوازن والتوافق.

ونوه البيان الى ان السفير البريطاني وفضلا عن الاشارة الى حادثة القصف المدفعي لمنطقة زاخو، اكد على ان بلاده تدعم الاستقرار في إقليم كوردستان والعراق. 

كما لفت الى ان الجانبين بحثا ايضا الأوضاع السياسية والامنية في سوريا.

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