بارزاني يبحث مع السعدي التهديدات والتحديات التي تهدد مستقبل العراق

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، مع وفد من علماء الدين برئاسة الشيخ احمد عبد الرزاق السعدي الأوضاع في العراق والتهديدات والتحديات التي تواجه مستقبله.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل يوم السبت وفدا من علماء الدين برئاسة الشيخ احمد عبد الرزاق السعدي، لافتا الى ان الوفد الضيف عبر عن شكره على رعايته وإيوائه لمئات الآلاف من اللاجئين الذين فروا إلى إقليم كوردستان، وثمن جهوده في ضمان الاستقرار.

واشار البيان الى انه تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في العراق والتهديدات والتحديات المستقبلية، والتأكيد على ضرورة التنسيق بين الطرفين لتجاوز الأزمات والمواقف الحساسة، حسب تعبير البيان.