بارزاني يبحث مع الجبوري اوضاع نينوى والاستعدادات للانتخابات المبكرة

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم السبت، الأوضاع العامة في نينوى خصوصا في الجانب الامني والخدماتي والاقتصادي والانتخابات العراقية المقبلة.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل يوم السبت محافظ نينوى نجم الجبوري وبحث معه الأوضاع العامة في المحافظة وخصوصا في الجانب الأمني والخدماتي والاقتصادي وعملية إعادة الإعمار والاستعدادات للانتخابات العراقية المقبلة والعلاقات بين الاقليم ونينوى، مؤكدا ان الجانبين كانا متفقين في الآراء على ضرورة معالجة الأوضاع في سنجار في إطار الاتفاق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

واشار البيان الى ان بارزاني أعرب عن دعم الاقليم لمهام وخطوات المحافظ وإدارة نينوى لتوفير الامان والاستقرار والنشاطات الاقتصادية والأعمال الانسانية وعملية اعادة الإعمار، مشددا على ان الاقليم مع عودة النازحين الى الموصل والمناطق الاخرى في المحافظة طواعية وبقرارهم الخاص بعد ان يستتب الامان والاستقرار فيها.

كما اشار البيان الى ان الاوضاع السياسية وتهديدات الإرهاب وممارسات داعش في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك كانت محاور أخرى في الاجتماع.