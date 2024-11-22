بارزاني وأوغلو يبحثان أوضاع الشرق الأوسط والتهديدات الإرهابية

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ووزير الخارجية التركي السابق أحمد داود أوغلو، يوم الجمعة، الأحداث الجارية في الشرق الأوسط والتهديدات الإرهابية.

وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني في مصيف صلاح الدين، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير التقى بأوغلو، على هامش مؤتمر الأمن والسلام الخامس المنعقد في الجامعة الأمريكية في دهوك.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات والتحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، ومناقشة التهديدات الإرهابية والإجراءات الكفيلة بتعزيز عملية السلام والأمن والحفاظ على السلام في المنطقة.