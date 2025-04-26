بارزاني و عبدي يبديان موقفهما بمؤتمر "وحدة الموقف الكوردي" في سوريا

شفق نيوز/ انطلقت، قبل ظهر اليوم السبت، فعاليات مؤتمر "وحدة الموقف الكوردي" في مدينة القامشلي بسوريا، بمشاركة أكثر من 400 شخصية سياسية، من ممثلي الأحزاب الكوردية في سوريا، وإقليم كوردستان العراق، وتركيا، إضافة إلى شخصيات سياسية ودينية مستقلة.

واستقبلت صالة "قامشلو" في حديقة "آزادي"، بمدينة القامشلي، وفود المشاركين منذ ساعات الصباح الأولى، حيث اُفتُتحت أعمال المؤتمر بكلمة ألقاها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، الجنرال مظلوم عبدي، الذي شدد على أن وحدة الموقف الكوردي لا تعني تقسيم سوريا، بل على العكس، تُعزز من وحدتها، مشيراً إلى أن الكورد ناضلوا طويلاً من أجل وحدة الأراضي السورية.

وأكد عبدي أن "قوة الكورد هي قوة لسوريا، ووحدة الكورد هي وحدة لسوريا"، مؤكدا أن الدستور المقبل لسوريا يجب أن يكون لا مركزياً ويكفل حقوق جميع المكونات، وعلى رأسها الشعب الكوردي.

واعقبت كلمة عبدي، قراءة رسالة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ألقاها حميد دربندي، مسؤول الملف السوري في إقليم كوردستان العراق، والتي عبّر فيها بارزاني عن دعمه الكامل لأي خطوة من شأنها أن تُقرّب وجهات النظر الكوردية في سوريا.

توجّه بارزاني بالشكر إلى الجنرال مظلوم عبدي تقديراً لجهوده في الوصول إلى عقد مؤتمر وحدة الموقف الكوردي.

وفي رسالته، شدد بارزاني على أن الكورد في سوريا عانوا طويلاً من الإنكار والظلم، مؤكداً دعمه لسوريا جديدة تضمن حقوق جميع مكوناتها.

كما اعتبر أن تشكيل وفد كوردي موحد يُمثل خطوة ضرورية وأساسية لضمان حقوق الشعب الكوردي، داعياً في الوقت ذاته إلى تعزيز العلاقات مع باقي المكونات السورية بما يخدم مستقبل البلاد ووحدتها.

كما أُلقيت كلمات لممثلي الاتحاد الوطني الكوردستاني، وحزب المساواة والديمقراطية للشعوب، والمؤتمر القومي الكوردستاني، عبروا فيها عن أهمية وحدة الصف الكوردي في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

ويتألف ديوان المؤتمر من كل من: محمد إسماعيل، رئيس المجلس الوطني الكوردي، وإلهام أحمد، مسؤولة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وبروين يوسف، الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي.

وفي تمام الساعة 12 ظهراً، تم إغلاق المؤتمر أمام وسائل الإعلام، إيذاناً ببدء الجلسات المغلقة التي تتضمن مناقشة مسودة الرؤية السياسية المشتركة، والتي يُتوقع التصديق عليها في ختام المؤتمر.