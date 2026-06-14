بارزاني ويار الله يؤكدان أهمية التنسيق الأمني بين بغداد وأربيل

شفق نيوز- اربيل

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأحد، وفداً عسكرياً عراقياً رفيع المستوى برئاسة رئيس أركان الجيش عبد الأمير رشيد يارالله.

وذكر مقر بارزاني في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الجانبين بحثا الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، إلى جانب التطورات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان أن اللقاء شهد التأكيد على أهمية التنسيق بين الأجهزة والجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، بما يسهم في حماية الأمن والاستقرار وتعزيز الازدهار.