بارزاني ويارالله يبحثان دعم التحالف الدولي وتعزيز التعاون الأمني لمنع "عودة داعش"

شفق نيوز- أربيل

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله، يوم الثلاثاء، احتمالية عودة ظهور تنظيم "داعش" الذي ما يزال يشكل تهديداً كبيراً، وضرورة استمرار مساعدات التحالف الدولي للقوات الأمنية والبيشمركة.

وذكر مقر إقامة بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل اليوم في بيرمام، رئيس أركان الجيش العراقي، والوفد المرافق له الذي ضم عدداً من كبار الضباط العسكريين والأمنيين، "وتناول اللقاء العلاقات بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة وخاصة في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا، والتنسيق والتفاهم المشترك بين الجانبين من أجل حماية أمن العراق بشكل عام والمناطق الحدودية بشكل خاص".

وبحث الجانبان "التنسيق والدعم الذي تقدمه قوات التحالف الدولي للجيش العراقي وقوات البيشمركة، إضافة إلى العلاقات العسكرية بين العراق والولايات المتحدة في إطار الاتفاقية الأمنية الثنائية، ومخاطر عودة الإرهاب، والوضع الأمني في سوريا وحدودها المشتركة مع العراق".

وأشار إلى أن "اللقاء بحث احتمالية عودة ظهور داعش الذي ما يزال يشكل تهديداً كبيراً على أمن واستقرار المنطقة، وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى ضرورة استمرار مساعدات التحالف للجيش العراقي والبيشمركة، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك".

وبيّن أن اللقاء شهد بحث مسألة "إنهاء مهام قوات التحالف في شهر أيلول/ سبتمبر من العام المقبل والمخاطر والتداعيات المرتبطة الأوضاع التي تعقب تلك المرحلة".