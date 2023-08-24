بارزاني ووزير الخارجية التركي يبحثان الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الخميس، الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة الإقليمية.

وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل الوزير التركي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية.

ووصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العاصمة بغداد مساء أمس الأول الثلاثاء، والتقى برئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

واليوم الخميس وصل الوزير التركي إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان للقاء كبار المسؤولين هناك.