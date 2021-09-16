بارزاني ووزيرة الخارجية البريطانية يبحثان القضايا الملحة

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس استقرار الشرق الاوسط والقضايا الملحة.

وقال بارزاني في تغريدة على حسابه في تويتر، وتابعتها وكالة شفق نيوز "التقيت بوزير خارجية المملكة المتحدة الجديدة ليز تروس، وهو الاجتماع الأول بكبير الدبلوماسيين البريطانيين، وهنأتها على منصبها الجديد".

واضاف "ناقشنا سبل تحسين علاقاتنا الثنائية القوية، ودعم المملكة المتحدة لاقليم كوردستان، والاستقرار الإقليمي، إلى جانب القضايا الملحة الأخرى".

من جانبها، قالت رئاسة الاقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني اجتمع بالوزيرة البريطانية وقدم تهانيه لتسنمها منصبها وزيرة للخارجية امس الاربعاء متمنيا لها النجاح، مؤكدا على رغبة اقليم كوردستان بتطوير العلاقات وتوسيع مجالات التعاون والشراكة مع بريطانيا.

من جهتها عبرت تروس عن سرورها لاستقبال رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني في لندن، واكدت ان بريطانيا ملتزمة وستستمر في دعم العراق واقليم كوردستان والعمل مع الشركاء في التحالف الدولي ضد داعش، وكذلك تمنت توسيع التعاون والشراكة البريطانية مع العراق واقليم كوردستان في جميع المجالات خصوصا في المجال الاقتصادي والتجاري.

كما اشار البيان الى ان الرئيس بارزاني عبر عن شكره لبريطانيا لدعمها العراق واقليم كوردستان في الحرب ضد داعش، وكذلك لتعاونها ومساعدتها الانسانية التي قدمتها للنازحين واللاجئين، وقدم نبذة عن خطوات توحيد البيشمركة بدعم من بريطانيا والدول الصديقة الاخرى.

وكانت اسباب عودة ظهور داعش ومخاطره والانتخابات وتوقعات العملية السياسية العراقية المقبلة والعلاقات بين اربيل وبغداد واوضاع النازحين واللاجئين والمكونات العراقية وعددا من المسائل الاخرى ذات الاهتمام المشترك، محاور اخرى ناقشها الجانبان خلال الاجتماع، وكان الجانبان متفقين في الاراء بان الاستقرار في العراق امر مهم للمنطقة والعالم.

وكان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد وصل الى عاصمة المملكة المتحدة لندن، امس الاربعاء في زيارة رسمية.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الرئيس نيجيرفان بارزاني سيجتمع خلال زيارته مع رئيس الوزراء بوريس جونسن، ووزيري الخارجية والدفاع ومسؤولين بريطانيين آخرين.

ومساء يوم الأربعاء، اجتمع بارزاني بوزير الدفاع البريطاني بين والاس، بحضور وزير القوات المسلحة والسفير البريطاني في العراق، وتم بحث آخر مستجدات الحرب على الإرهاب في العراق والمخاوف من عودة داعش.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، بحث رئيس اقليم كوردستان في العاصمة البريطانية لندن، مع رئيس مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني اللورد جون ماكفول العملية السياسية والانتخابات العراقية المقبلة واخر التطورات في العراق واقليم كوردستان واستمرار الدعم البريطاني لهما.