بارزاني وماكرون يتفقان على أهمية حماية أمن واستقرار المنطقة

شفق نيوز/ اتفق رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الثلاثاء، على اهمية وجود تفاهم مشترك لحماية الامن والاستقرار في المنطقة، مشددان على ضرورة التعاون بين البيشمركة والجيش العراقي في مناطق المادة 140 لمنع خلق فراغ يستغله تنظيم داعش.

جاء ذلك في بيان صدر عن رئاسة إقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، في أعقاب مباحثات أجراها بارزاني وماكرون في قصر الاليزيه بباريس.

وأفاد البيان بأن "الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون استقبل في قصر الاليزيه بباريس، اليوم الثلاثاء، رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني".

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا الاوضاع في العراق واقليم كوردستان والمنطقة بصورة عامة، مبينا انه من اجل امن واستقرار العراق والمنطقة ومواجهة تهديدات ومخاطر داعش اكد الجانبان على تنمية العلاقات والتعاون والمشاركة بين العراق واقليم كوردستان مع فرنسا، وكان الجانبان متفقين في الرأي بشأن اهمية وجود تفاهم مشترك لحماية الامن والاستقرار في المنطقة.

واضاف البيان ان الرئيس ماكرون تطرق للزيارة الاخيرة التي قام بها البابا فرنسيس الى العراق واقليم كوردستان واشار الى انه سمع بان الزيارة كانت مبعث سرور للبابا وعدها حدثا مهما، لافتا الى ان بارزاني من جانبه اكد ان زيارة البابا الى العراق والاقليم كان لها تأثير ايجابي على جميع مكونات البلد.

كما عبر بارزاني عن شكر وتقدير اقليم كوردستان للدعم الذي قدمه الرئيس ماكرون وفرنسا في الاوقات الصعبة لشعب كوردستان، مبديا استعداد اقليم كوردستان للعمل والتعاون والمشاركة مع فرنسا والمجتمع الدولي من اجل حل مشكلات العراق وتحقيق الامان والاستقرار في المنطقة.

وشدد بارزاني على "اهمية وضرورة التعاون مع فرنسا والمجتمع الدولي لحل المشكلات بين اربيل وبغداد والعمل المشترك ومشاركة جميع المكونات العراقية في العملية السياسية".

تتمة..