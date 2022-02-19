بارزاني ولودريان يبديان رغبتهما بتمتين العلاقات بين فرنسا وكوردستان

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، يوم السبت، على هامش مؤتمر ميونخ للامن، الرغبة المشتركة لتنمية وتمتين العلاقات بين اقليم كوردستان وفرنسا والصداقة بينهما.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، انه استمرارا للقاءاته في مؤتمر ميونخ للامن، التقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم السبت، وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان.

وعبر بارزاني عن شكر وتقدير اقليم كوردستان للمساعدات والمساندة المستمرة من قبل فرنسا للاقليم، مبينا ان الجانبين اكدا على الرغبة المشتركة لتنمية وتمتين العلاقات بين اقليم كوردستان وفرنسا والصداقة بينهما.

واضاف البيان انه في الاطار نفسه سلط الجانبان الاضواء على اعمال ونشاطات السفارة الفرنسية في بغداد والقنصلية الفرنسية العامة في اربيل، وثمنا عاليا مساعيهما لتطوير العلاقات بين فرنسا والعراق واقليم كوردستان.

وفي قسم اخر من اللقاء تبادل الجانبان، بحسب البيان، الاراء بشأن اخر التطورات في الوضع السياسي والامني في العراق، وتطرقا الى مخاطر وتهديدات داعش في العراق وسوريا، مبينا ان الجانبين سلطا الضوء على اخر هجمات داعش على سجن الحسكة وتاثيراتها.

ونوه البيان الى ان العلاقات بين اربيل وبغداد والعلاقات بين العراق واقليم كوردستان مع دول الجوار والمنطقة كانت محاور اخرى في اللقاء.