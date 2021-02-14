بارزاني وكمبش يؤكدان على ضرورة مشاركة المكونات في ادارة البلاد

شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاحد، على ضرورة أن تؤمن جميع المكونات العراقية على حقوقها وحاضرها ومستقبلها وان تكون شركاء في السلطة وادارة البلاد.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل بعد ظهر اليوم الأحد، رئيس ديوان الوقف السني العراقي سعد حميد كمبش والوفد المرافق له، مشيرا الى ان الجانبين ناقشا الاوضاع السياسية في العراق ومخاطر الارهاب والانتخابات المقبلة.

واضاف ان الجانبين اكدا على السلم والتعايش والتسامح والاستقرار والأمان والمساواة بين جميع المكونات في مواقع السلطة وادارة العراق، مبينا انهما كانا متوافقين في الرأي بشأن ضرورة ان تعمل جميع المكونات العراقية معا لحل المشكلات في البلاد وفقا للدستور وان يحصل الجميع على حقوقهم.

واشار البيان انه في قسم آخر من الاجتماع قدم رئيس ديوان الوقف السني والوفد المرافق له نبذة عن مكوناتهم وعملهم ونشاطاتهم واكدوا على الوسطية والسلام ومرونة خطاب الوقف السني الذي يوجه من خلال 13 الف منبر مسجد ومئات المدارس والاعداديات والمعاهد والجامعات في جميع المناطق العراقية وعبروا عن سعادتهم بالعمل والتنسيق مع الجهات المعنية في اقليم كوردستان.

وثمن الوفد دور رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني والاقليم باستقبال نازحي المناطق السنية العراقية وقدم لهم جميع المساعدات عندما لجأوا الى الاقليم هربا من بطش داعش وبقوا في الاقليم بكل امان وتمت حمايتهم والتعامل معهم بكل احترام.