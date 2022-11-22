بارزاني وقرداغي يؤكدان على رفض لغة التهديد والإنكار

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني مع الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء الدين الإسلامي علي قرداغي في اربيل، اليوم الثلاثاء، الاوضاع في العراق والمنطقة والتحديات أمام استقرار المنطقة، وأكدا على رفض لغة التهديد والإنكار وضرورة اللجوء الى لغة الحوار والسلمية كأفضل طريق لحل مشكلات وأزمات المنطقة.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل اليوم الثلاثاء في صلاح الدين باربيل الأمين العام لعلماء الدين الإسلامي علي قرداغي ووفدا مشتركا من جامعة التنمية البشرية ومنظمة الرابطة البشرية في كوردستان.

وأشار البيان إلى ان اللقاء شهد مناقشة اوضاع العراق والمنطقة وتم تبادل وجهات النظر بشأن التحديات والتهديدات التي تواجه الاستقرار والمصالحة في المنطقة والعالم، مضيفا أنه تم التأكيد على رفض لغة التهديد والإنكار وكذلك التأكيد على أن لغة الحوار والسلمية هي أفضل طريق لحل مشكلات وأزمات المنطقة.

وأضاف البيان؛ أنه تم في جزء آخر من اللقاء التباحث بشأن الأوضاع الداخلية في كوردستان والأحوال المعيشية والأمور التي تثير قلق مواطني اقليم كوردستان.