بارزاني وقرداغي يبحثان الاعمال الخيرية وعمل المنظمات الانسانية في كوردستان

شفق نيوز/ تبادل الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم السبت، الاراء مع الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء الدين الاسلامي علي قرداغي بشأن الاعمال الخيرية وعمل المنظمات الانسانية والخيرية في تقديم المساعدات للمجتمع الكوردستاني.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني استقبل في منتجع صلاح الدين باربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم، الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء الدين الاسلامي علي قرداغي والوفد المشترك لجامعة التنمية البشرية ومنظمة الرابطة الانسانية في كوردستان.

وأوضح البيان أن الجانبين ناقشا الاوضاع السياسية في العراق واقليم كوردستان واخر التطورات السياسية، لافتاً إلى أن الجانبين تبادلا الآراء بشأن الاعمال الخيرية واهتمام المنظمات الانساية والخيرية بتقديم المساعدات للمجتمع الكورستاني.

وأشار البيان إلى أن بارزاني والوفد الضيف أكدا ضرورة التمسك بالقيم العليا للمجتمع وتنمية التربية الصحيحة والوطنية.

ونوه البيان إلى أن الاجتماع تم بحضور سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني وعضوا المكتب هوشيار زيباري ومحمود محمد.