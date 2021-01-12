بارزاني: أوفينا بكل واجباتنا الدستورية ويتعين على بغداد تأمين حقوقنا المالية

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أن حكومته بذلت قصارى جهدها لتقليل النفقات غير الضرورية.

وفيما أشار إلى حذف وإبعاد الأسماء التي استفاد أصحابها من الموازنة العامة على نحو غير مشروع، طالب السلطات الاتحادية بتأمين الحقوق والمستحقات المالية للإقليم.

وذكر بيان صدر عن رئاسة حكومة اقليم كوردستان وورد لوكالة شفق نيوز؛ أن هذه التصريحات جاءت في اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى، اليوم الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021، بإشراف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وأضاف البيان؛ أن الاجتماع ناقش الخطوط العامة لمشروع موازنة الإقليم لسنة 2021، كذلك جرى تقييم عملية الإصلاح الجارية في إقليم كوردستان.

واشار إلى أن كلاً من وزيري المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، والتخطيط دارا رشيد، قدما تقريراً بشأن الوضع المالي الراهن والاستعدادات الجارية إزاء إعداد مشروع موازنة 2021.

ونقل البيان عن رئيس الحكومة قوله؛ إن حكومة الإقليم بذلت قصارى جهدها في سبيل تنظيم الإيرادات وتقليل النفقات غير الضرورية، بالإضافة إلى تنظيم عمل الملاكات وحذف وإبعاد الأسماء التي استفاد أصحابها من الموازنة العامة على نحو غير مشروع، سعياً لتأمين الحقوق والمستحقات المالية للمستحقين ممن يتقاضون الرواتب، كما تم التأكيد على الحد من الروتين فيما يتعلق بالمعاملات المالية.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة إعداد موازنة مالية تأخذ بنظر الاعتبار الخيارات كافة، وبما يجعلها شفافة وواقعية، وتعتمد على لغة الأرقام والإيرادات النفطية وغير النفطية والنفقات الفعلية، إلى جانب العجز المالي في ظل الوضع المالي الراهن في إقليم كوردستان، وذلك قبل إحالة المشروع إلى البرلمان بعد أن يصوّت عليه مجلس الوزراء ليكون خطوة أخرى في تعزيز الشفافية للمالية العامة في الإقليم، وفقا للبيان.

وتابع البيان؛ أن رئيس الحكومة أكد على أهمية حل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية، قائلاً: إن حكومة الإقليم أوفت بكل واجباتها الدستورية، وعليه يتعين على السلطات الاتحادية تأمين الحقوق والمستحقات المالية للإقليم في إطار مشروع الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021.

وأشار البيان إلى المحور الثاني من الاجتماع، إذ "عرض رئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو تقريراً تناول فيه خطوات تطبيق القرارات السابقة للمجلس الاقتصادي الأعلى، حيث من المقرر أن تعرض نتائج اجتماع اليوم حول الخطوط العامة لموازنة الإقليم خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم غد الأربعاء".