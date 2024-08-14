بارزاني وعلاوي يبحثان تحديات تواجه العملية السياسية العراقية

شفق نيوز/ بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، والأمين العام لحزب الوفاق الوطني أياد علاوي، يوم الأربعاء، التحديات التي تواجه العملية السياسية العراقية.

وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني في مصيف صلاح الدين بأربيل، أن الأخير استقبل وفداً من حزب الوفاق الوطني برئاسة أياد علاوي، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي في العراق.

وأشار إلى أن الجانبين بحثا أيضاً التحديات التي تواجه العملية السياسية العراقية والعلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.