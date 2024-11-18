بارزاني وعلاوي يبحثان التطورات الإقليمية واستقرار العراق

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس ائتلاف "الوطنية" إياد علاوي، يوم الاثنين، التطورات الجارية في المنطقة الإقليمية واستقرار العراق.

وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل في مقر إقامته بمصيف صلاح الدين، إياد علاوي والوفد المرافق له، وخلال اللقاء، تم تبادل الرؤى ووجهات النظر حول انتخابات برلمان كوردستان التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

كما تناول اللقاء مناقشة آخر التطورات والتغيّرات في العراق والمنطقة، والتهديدات والتحديات التي تواجه استقرار العراق.