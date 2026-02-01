بارزاني وعبدي يناقشان خطوات تنفيذ الاتفاق السوري

شفق نيوز- اربيل

أفاد مقر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد، بأن اتصالاً هاتفياً جرى مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي.

وقال المقر في بيان، إن اتصالاً هاتفياً جرى اليوم بين مسعود بارزاني ومظلوم عبدي، تناول آخر المستجدات في سوريا، وخطوات تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

وأضاف البيان أنه جرى خلال الاتصال التأكيد على ضرورة حل المشكلات والعقبات عبر لغة الحوار، والعمل على ترسيخ السلام والاستقرار في سوريا.

وفي وقت سابق الجمعة، رحب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني بالاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، في سياق دعم المسارات السياسية القائمة على الحوار والسلام لمعالجة الخلافات في سوريا.

وأكد بارزاني، في رسالة نُقلت عنه، أن الاتفاق يمثل خطوة إيجابية، معرباً عن أمله بأن يكون مستداماً وناجحاً، وأن يسهم في طي صفحة معاناة الشعب الكوردي في سوريا، وصولاً إلى تحقيق السلام والحرية والاستقرار لجميع الأطراف.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة 30 كانون الثاني، التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار مع الحكومة السورية، يتضمن إيقاف العمليات العسكرية، والبدء بدمج متسلسل للقوات العسكرية والإدارية، وانسحابها من نقاط التماس.

كما نص الاتفاق، دخول قوات وزارة الداخلية إلى مركزي الحسكة والقامشلي، إلى جانب دمج مؤسسات الإدارة الذاتية وتثبيت الموظفين، وتسوية الحقوق المدنية والتربوية للشعب الكوردي، وضمان عودة النازحين.