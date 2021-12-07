بارزاني وطالباني يؤكدان على ضرورة البدء بالتفاهمات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة

شفق نيوز/ أكدت رئاسة حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، على ضرورة البدء بالتفاهمات السياسية بين الكتل لتشكيل الحكومة الجديدة، مشددة على أهمية مكافحة الإرهاب والنهوض بالاقتصاد العراقي.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، بحث مع رئيس تحالف "تقدم" محمد الحلبوسي والوفد المرافق له، وبحث الجانبان "آخر التطورات والمستجدات في العراق بالإضافة إلى الحرب على الإرهاب والهجمات الأخيرة التي شنها إرهابيو داعش، كما تم التشديد على أهمية التنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي".

واضاف انه تم في الاجتماع التباحث حول التفاهمات السياسية من أجل متطلبات المرحلة المقبلة، بما يسهم في استقرار البلاد من خلال المشاركة الفعّالة للمكونين السني والكوردي، والنهوض بالوضع الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين العراقيين، إلى جانب حلِّ المشاكل بنحوٍ جذري بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وفقاً للدستور.

واشار البيان الى ان نائبَ رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، استقبل على حده الحلبوسي والوفد وبحثا آخر المستجدات الأمنية والسياسية في البلاد.

واكد الجانبان على ضرورة البدء بالمباحثات بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، وأن يكون اتخاذ القرار على أساس الشراكة في إدارة أمور الدولة، وإجراء إصلاحات حقيقية تنعكس إيجاباً على المواطنين.

وناقش اللقاء التهديدات الإرهابية والهجمات الأخيرة لداعش الإرهابي في مناطق متفرقة، حيث قدَّم رئيس تحالف تقدم "تعازيه لأسر الشهداء من البيشمركة والمدنيين، الذين استُشهدوا في الأيام القليلة الماضية، كما أكد اللقاء ضرورةَ التنسيق والتعاون بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة لملاحقة فلول داعش الإرهابي".