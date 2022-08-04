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بارزاني وطالباني يتفقان على توحيد الموقف إزاء التحديات التي تواجه الإقليم والعراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-04T13:43:57+0000
بارزاني وطالباني يتفقان على توحيد الموقف إزاء التحديات التي تواجه الإقليم والعراق

شفق نيوز/ أكد مقر البارزاني، أن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني استقبل اليوم الخميس رئيس الإتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني بحضور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونائب رئيس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني.

وذكر بيان صادر عن مقر البارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، إنه خلال الاجتماع تم تبادل النقاشات والآراء لتقييم الوضع الراهن في العراق وتطوراته وإعادة تنظيم البيت الكوردي.

وأضاف البيان أنه تقرر خلال الاجتماع "العمل من أجل توحيد موقف القوى السياسية الكوردستانية إزاء التحديات التي تواجه العراق وإقليم كوردستان ومواصلة عقد الاجتماعات لهذا الغرض".

وانطلق قبل قليل في بيرمام بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان اجتماع بين زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني.

وقال مصدر في الحزب الديمقراطي الكوردستاني لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع جاء لمناقشة مسالة رئاسة الجمهورية بين الحزبين اضافة الى التباحث حول مسألة دعوة زعيم التيار الصدري الاخيرة لحل البرلمان وبعدها إجراء انتخابات مبكرة في العراق وآخر المستجدات على الساحة السياسية العراقية.

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