بارزاني وطالباني يبحثان سبل تجاوز تداعيات كورونا والأزمة المالية

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، يوم الثلاثاء، تطورات الاوضاع في كوردستان وسبل تجاوز الاوضاع "الصعبة" التي نتجت عن وباء كورونا والازمة المالية والمشكلات بين اربيل وبغداد.

وجاء في بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، ان طالباني استقبل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني

واشار البيان الى ان الجانبين ناقشا اخر التطورات السياسية في اقليم كوردستان وتداعيات تفشي وباء كوفيد 19 خصوصا في المجال الاقتصادي والازمة المالية التي تسببت بوضع صعب واثرت بشكل سلبي على حياة ومعيشة المواطنين.

كما تناول الجانبان مشكلات اقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية والمفاوضات ومساعي معالجتها، وعدد من المسائل الاخرى.

واضاف البيان ان الجانبين اكدا على اهمية وضرورة وحدة الصف والتناغم والتعاون بين الاطراف والمكونات في اقليم كوردستان من اجل اجتياز هذا الوضع والصعوبات ومواجهة تحديات المرحلة والمستقبل.

وتسببت تداعيات فيروس كورونا بأزمة مالية في إقليم كوردستان جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وذلك بالتزامن مع قطع بغداد لرواتب موظفي الإقليم منذ نيسان/أبريل الماضي.