بارزاني وزيدان يشددان على التعاون بين اقليم كوردستان والسلطة القضائية

شفق نيوز/ أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، يوم الاربعاء، على اهمية التعاون بين اقليم كوردستان والسلطة القضائية وبقية المؤسسات العراقية الاخرى.

وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني في مصيف صلاح الدين، ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير استقبل اليوم رئيس مجلس القضاء الاعلى، وتبادل الجانبان الاراء حول تحقيق الاستقرار والالتزام بالدستور وقبول مفهوم الشراكة.

وفي اللقاء ايضا جرى تسليط الضوء على الاتفاق بين الجهات السياسة وتطبيق برنامج الحكومة الاتحادية،

وجرى أيضا التأكيد على اهمية التعاون والعلاقة بين اقليم كوردستان والسلطة القضائية وبقية المؤسسات الاخرى في العراق.