بارزاني ورئيس حكومة الإقليم يهنئان الكاكائيين: السلام سمة شعب كوردستان

شفق نيوز/ اكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، على ترسيخ السلام والتعايش السلمي بين مكونات شعب كوردستان، مهنئا أتباع الديانة الكاكائية بعيد "قولتاس".

وجاء في رسالة تهنئة وجهها الزعيم بارزاني الى ابناء الديانة الكاكائية، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز "بمناسبة حلول عيد قولتاس اهنئ جميع الاخوة الكاكائيين في اقليم كوردستان وجميع أنحاء العالم".

وقال "نتمنى أن يسعد الاخوة الكاكائيون وجميع المكونات الدينية في مناسباتهم بطمأنينة وهدوء بعيدا عن المشاكل"، مؤكدا على "ترسيخ مفهوم السلام والتعايش بين شعب كوردستان".

من جهته وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تهنئة إلى الكاكائيين (اليارسانيين) بمناسبة حلول عيد قولتاس، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، قال فيها "مع حلول عيد قولتاس، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى الأخوات والإخوة الكاكائيين (اليارسانيين) في كوردستان والعراق والعالم، متمنين لكم عيداً غامراً بالبهجة والسعادة والسرور".

وأضاف رئيس حكومة الإقليم "وفي هذه المناسبة، نعرب عن احترامنا وتثميننا للدور البارز والمهم الذي يؤديه الكاكائيون مكوناً أصيلاً من شعب كوردستان، ولهم مشاركة فاعلة في نضال شعب كوردستان وكفاحه وتضحياته"، مؤكدا على "حماية حقوق الكاكائيين وعموم مكونات الشعب الكوردستاني".

وعيد قولتاس هو أحد أعياد الكاكائيين، والديانة الكاكائية هي أحد فروع الديانة اليزدانية القديمة (كلمة يزدان تعني الرب أو الخالق)، التي كانت معتنقة من قبل معظم الكورد قبل المد الإسلامي، وتقسم اليزدانية في الوقت الحاضر إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهي الإيزيدية، واليارسانية، والعلوية في تركيا.

ويعيش الكاكائيون في مدن اقليم كوردستان وسهل نينوى، وصولا الى مندلي وخانقين وكركوك، وفي 11 محافظة إيرانية.

والمؤسس الحقيقي لليارسانية الكاكائية الحالية هو السلطان اسحاق (وكما يسمونه السلطان سهاك)، الذي يمثل أحد التجليات في اليارسانية الكاكائية.

وللكاكائية ثلاثة أعياد، وهي عيد "خاوندكار"، ويأتي بعد ثلاثة أيام من الصوم في فصل الخريف، وعيد "قولتاس"، ويأتي بعد ثلاثة أيام من الصوم في فصل الشتاء، وعيد "نوروز"، وهذا العيد هو أول أيام السنة بحسب التقويم اليارساني، كما أن للموسيقى مكانة خاصة في كل الطقوس الدينية وخاصة آلة "الطمبور".