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بارزاني ورئيس الطريقة القادرية يبحثان تعزيز التعايش المشترك

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-10T14:36:17+0000
بارزاني ورئيس الطريقة القادرية يبحثان تعزيز التعايش المشترك

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، مع رئيس الطريقة القادرية في كوردستان والعالم الشيخ نهرو محمد الكسنزاني الاوضاع العامة في كوردستان والعراق والعالم، واكد الجانبان على تكثيف مساعي جميع الاطراف لتمتين روح الانسجام والاخوة بين شرائح المجتمع.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني، وهو رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، استقبل في منتجع صلاح الدين باربيل رئيس الطريقة القادرية في كوردستان والعالم الشيخ نهرو محمد الكسنزاني. 

واشار البيان الى ان اللقاء شهد تبادل الاراء بشأن الاوضاع العامة لكوردستان والعراق والمنطقة، مضيفا انه تم التأكيد على تكثيف مساعي جميع الاطراف لتمتين روح الانسجام والاخوة بين مختلف الشرائح في المجتمع والمحافظة على القيم العليا للايمان والتدين والتعايش المشترك.

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