بارزاني ورئيس الجمهورية يبحثان التحديات العملية السياسية واستقرار البلاد

شفق نيوز/ بحث رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد والزعيم الكوردي مسعود بارزاني في اربيل، اليوم الاحد، الوضع السياسي العراقي والاقليمي والتحديات التي تواجه العملية السياسية واستقرار البلاد.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني استقبل، اليوم الأحد، في مصيف صلاح الدين، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، مشيرا الى انه تم خلال اللقاء، تبادل الآراء ووجهات النظر حول الوضع السياسي العراقي والإقليمي وأوضاع المنطقة، وجرى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه العملية السياسية واستقرار البلاد.

واضاف البيان انه جرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية الحوار والتعاون والعمل المشترك لمعالجة المشاكل وتعزيز أواصر العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية.

وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد قد التقى اليوم الأحد 12 آيار 2024 في أربيل، رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني.

وأشار بيان لرئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم، خلال اللقاء، استعراض الوضع العام في البلاد على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، فضلاً عن التطورات الإقليمية، والعلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، حيث الرئيس رشيد بالخطوات الإيجابية الأخيرة على طريق حل بعض القضايا العالقة وفق الدستور والاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.

ولفت البيان الى ان المجتمعين اتفقوا على ضرورة احترام النظام الفيدرالي العراقي والكيان الدستوري لإقليم كوردستان.

واضاف البيان ان الرئيس رشيد أكد أهمية تعزيز العلاقات بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان عن طريق التعاون والتنسيق المستمر من أجل توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين في كافة أنحاء البلاد.

وتابع البيان ان رشيد أشار إلى مواصلته دعم الحوار البنّاء والجهود الرامية للتوصل إلى حل كامل لجميع القضايا العالقة بين الجانبين، خاصة مسألة موازنة الإقليم ورواتب الموظفين.