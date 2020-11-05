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بارزاني ودرجال يؤكدان على تنمية طاقات الشباب واستغلالها عملية إعادة الإعمار

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-05T14:00:16+0000
بارزاني ودرجال يؤكدان على تنمية طاقات الشباب واستغلالها عملية إعادة الإعمار

شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ووزير الرياضة والشباب في الحكومة الاتحادية، خلال لقاء جمعهما، اليوم الخميس، في اربيل، على أهمية وضرورة وجود نظرة استراتيجية وطنية للتنمية في مجال الرياضة والشباب في العراق واقليم كوردستان.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل اليوم الخميس، وزير الرياضة والشباب واللاعب العراقي المعروف عدنان درجال، مبينا ان الجانبين ناقشا اوضاع الرياضة والشباب والنشاطات الرياضية في العراق واقليم كوردستان وسلطا الأضواء على مستلزمات الجانب الرياضي واستغلال طاقة الشباب لتنمية طاقاتهم وإشراكهم بشكل فعال في اعادة اعمار البلاد.

واضاف البيان ان الجانبين شددا على اهمية وضرورة وجود نظرة استراتيجية وطنية للتنمية في مجال الرياضة والشباب في العراق واقليم كوردستان، واكدا على ضرورة التعاون والتنسيق بشكل اكبر في مجالي الرياضة والشباب في العراق واقليم كوردستان. 

وتابع البيان ان ابرز مشكلات والمعرقلات امام الرياضة والشباب وكيفية معالجتها واهمية توفير فرص العمل للشباب وتشغيلهم في مشروع اعادة اعمار البلاد ومستقبل الرياضة كانت محاور اخرى في اللقاء.

 

 


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