بارزاني وحمودي يؤكدان على التغلب على التحديات وإنجاح العملية السياسية بالعراق

شفق نيوز/ التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني اليوم السبت في مصيف صلاح الدين رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي والوفد المرافق له.

وذكر بيان صادر عن مقر البارزاني اليوم، أن اللقاء بحث آخر التطورات والمتغيرات في العملية السياسية العراقية، وتسليط الضوء على الخطوات الدستورية التي تم اتخاذها بعد الانتخابات البرلمانية.

كما تم التأكيد خلال هذا اللقاء على العلاقات التاريخية بين مكونات العراق، وعلى التقارب والتنسيق، ومواصلة العلاقات بين الأطراف السياسية من أجل التغلب على التحديات وإنجاح العملية السياسية في العراق، وفقا للبيان.