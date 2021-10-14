بارزاني وبلاسخارت يؤكدان ضرورة تشكيل حكومة عراقية تخدم الجميع

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، يوم الخميس، على ضرورة أن تكون الحكومة العراقية المقبلة شاملة للجميع.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة حكومة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل اليوم في أربيل، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وبحثا آخر التطورات في العراق لا سيما الانتخابات النيابية العراقية.

وأضاف انه تم خلال اللقاء الإشادة بدور المراقبين الدوليين ومراقبي الأمم المتحدة في دعم العملية الانتخابية وإنجاحها.

وأشار إلى أن الجانبين أعربا عن أملهما بأن تكون الحكومة القادمة حكومة شاملة، وتخدم مختلف المكونات والمواطنين العراقيين بدون تمييز.