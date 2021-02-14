سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بارزاني وبلاسخارت يتفقان على حل مشاكل اربيل وبغداد "وفق الدستور"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-14T12:49:15+0000
بارزاني وبلاسخارت يتفقان على حل مشاكل اربيل وبغداد "وفق الدستور"

شفق نيوز/ اتفق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاحد، مع مبعوثة الأمم المتحدة لدى العراق جينين هينيس بلاسخارت على حل مشاكل بغداد واربيل "وفق الدستور".

وقالت رئاسة حكومة الاقليم في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، مبينة أنه جرى في الاجتماع، بحث تطورات الوضع في العراق فضلاً عن آخر مستجدات المفاوضات الجارية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية وسبل حل المشاكل بين الجانبين، ولا سيما تثبيت حصة كوردستان في الموازنة الاتحادية لسنة 2021.

واتفق الجانبان، بحسب البيان، على ضرورة حل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية في إطار الدستور وضمان الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان.

وفي محور آخر من الاجتماع، قال البيان، أنه تم التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاقية سنجار كما هي، من أجل إحلال السلام والاستقرار إلى المنطقة.

related

"الحرة" تقدم اعتذاراً رسميا لرئيس حكومة اقليم كوردستان

Date: 2019-11-28 21:43:56
"الحرة" تقدم اعتذاراً رسميا لرئيس حكومة اقليم كوردستان

حكومة إقليم كوردستان تصدر أول تعليق على "اتفاق سنجار"

Date: 2020-10-09 18:06:33
حكومة إقليم كوردستان تصدر أول تعليق على "اتفاق سنجار"

كوردستان تصدر بياناً شديد اللهجة بشأن استمرار "التعريب" في كركوك

Date: 2020-09-22 14:22:13
كوردستان تصدر بياناً شديد اللهجة بشأن استمرار "التعريب" في كركوك

الثروات الطبيعية الكوردستانية تصدر توضيحاً بشأن توزيع النفط الابيض

Date: 2019-12-30 21:19:41
الثروات الطبيعية الكوردستانية تصدر توضيحاً بشأن توزيع النفط الابيض

بارزاني يؤكد عزم حكومة كوردستان تقليل معاناة الايزيديين

Date: 2019-10-05 13:52:40
بارزاني يؤكد عزم حكومة كوردستان تقليل معاناة الايزيديين

مسرور بارزاني يكشف "اعظم نقاط قوة كوردستان"

Date: 2019-11-18 12:54:05
مسرور بارزاني يكشف "اعظم نقاط قوة كوردستان"

مسرور بارزاني: حرق المباني الحكومية وتدمير الممتلكات يدخل في خانة الاجرام

Date: 2020-08-23 08:01:30
مسرور بارزاني: حرق المباني الحكومية وتدمير الممتلكات يدخل في خانة الاجرام

بارزاني يحذر مواطني كوردستان: البعض يحاول استخدام قوت الناس لمصالحه الشخصية

Date: 2020-12-07 17:16:25
بارزاني يحذر مواطني كوردستان: البعض يحاول استخدام قوت الناس لمصالحه الشخصية