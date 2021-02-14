بارزاني وبلاسخارت يتفقان على حل مشاكل اربيل وبغداد "وفق الدستور"

شفق نيوز/ اتفق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاحد، مع مبعوثة الأمم المتحدة لدى العراق جينين هينيس بلاسخارت على حل مشاكل بغداد واربيل "وفق الدستور".

وقالت رئاسة حكومة الاقليم في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، مبينة أنه جرى في الاجتماع، بحث تطورات الوضع في العراق فضلاً عن آخر مستجدات المفاوضات الجارية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية وسبل حل المشاكل بين الجانبين، ولا سيما تثبيت حصة كوردستان في الموازنة الاتحادية لسنة 2021.

واتفق الجانبان، بحسب البيان، على ضرورة حل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية في إطار الدستور وضمان الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان.

وفي محور آخر من الاجتماع، قال البيان، أنه تم التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاقية سنجار كما هي، من أجل إحلال السلام والاستقرار إلى المنطقة.