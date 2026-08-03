بارزاني وبطريرك الكنيسة الكلدانية يؤكدان حماية حقوق المسيحيين وترسيخ التعايش

شفق نيوز- اربيل

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاثنين، بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، مار بولس الثالث نونا، حيث بحث الجانبان أوضاع المسيحيين والمكونات العراقية، وأكدا أهمية ترسيخ ثقافة التعايش وحماية التنوع في العراق وإقليم كوردستان.

وذكر مقر بارزاني، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن البطريرك مار بولس الثالث نونا أعرب خلال اللقاء عن شكره وتقديره لبارزاني على جهوده المستمرة في حماية ودعم حقوق المسيحيين وسائر المكونات القومية والدينية في العراق وإقليم كوردستان، مثمناً دوره في تعزيز أواصر الأخوة والانسجام وثقافة التعايش ودعم المكونات.

من جانبه، أكد بارزاني أن جميع مكونات كوردستان قدمت تضحيات وخاضت نضالاً مشتركاً، مشدداً على أن ثقافة التعايش في كوردستان تمثل مصدر فخر، وأن الجميع متضامنون وشركاء في السراء والضراء.

وجدد بارزاني تأكيده أن إقليم كوردستان سيبقى مهداً للتعايش والأخوة والوئام، بما يحفظ حقوق جميع مكوناته ويعزز قيم الشراكة والاحترام المتبادل.