بارزاني والأسدي يؤكدان أهمية خروح "الميليشيات" من سنجار

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس جهاز الأمن الوطني العراقي عبد الغني الأسدي يوم الثلاثاء أهمية تطبيق اتفاقية سنجار وخروج "الميليشيات" والقوات المسلحة غير القانونية من العراق.

جاء ذلك خلال استقبال بارزاني لضيفه الأسدي في أربيل.

وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللقاء بحث آخر مستجدات الوضع في العراق، بالإضافة إلى مناقشة العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وتعزيز التنسيق الأمني بين الجانبين".

وكذلك تم "التشديد على أهمية تطبيق اتفاقية سنجار، وبما يشمل خروج الميليشيات والقوات المسلحة غير القانونية من العراق"، وفق البيان.

وكان الأسدي قد وصل إلى أربيل في وقت سابق الثلاثاء بهدف تعزيز التنسيق الأمني بين بغداد وأربيل.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت بغداد وأربيل اتفاقاً لإعادة تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار، معقل الكورد الايزيديين، ينص على إخراج الجماعات المسلحة منها وعلى رأسها حزب العمال العمال الكوردستاني المناهض لتركيا وإدارة المنطقة بصورة مشتركة.

وتقول بغداد إن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ وإن الجماعات المسلحة غادرت القضاء، غير أن حكومة الإقليم تقول إن حزب العمال الكوردستاني لا يزال موجودا وجلب قوات إضافية من سوريا.