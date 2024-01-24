بارزاني والقنصل التركي يبحثان المستجدات العراقية والإقليمية

شفق نيوز/ بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، والقنصل التركي العام في أربيل محمد مولود ياقوت، يوم الأربعاء، الأوضاع العراقية والإقليمية وآخر المستجدات.

وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني في مصيف صلاح الدين، ورد لوكالة شفق نيوز، القنصل التركي أجرى زيارة وداعية لبارزاني بمناسبة انتهاء مهام أعماله القنصلية في إقليم كوردستان، وأبدى سعادته بالفترة التي عمل في الإقليم، مؤكداً على استمرار وتطوير علاقات الصداقة بين إقليم كوردستان وتركيا.

وقدّم الرئيس بارزاني شكره للقنصل التركي وتمنى له النجاح في مهامه الجديدة، وأكد على تعزيز العلاقات بين الجانبين في جميع المجالات المختلفة.

وكانت أوضاع المنطقة والعراق وآخر المستجدات والتعقيدات فيها محاور أخرى للمباحثات.