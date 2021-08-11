سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بارزاني والفياض يبحثان التنسيق بين البيشمركة والقوات العراقية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-11T18:07:28+0000
بارزاني والفياض يبحثان التنسيق بين البيشمركة والقوات العراقية

شفق نيوز/ شدد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس هيئة الحشد الشعبي، يوم الأربعاء، على التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية من اجل حماية الامن والاستقرار.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل في منتجع صلاح الدين رئيس هيئة الشعبي فالح الفياض، مبينا ان الجانبين ناقشا الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة واخر التطورات الامنية وكذلك تهديدات وتحركات ارهابيي داعش.

واضاف البيان ان الاجتماع شدد على التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية من اجل حماية الامن والاستقرار.

related

نيجيرفان بارزاني: نمد اليد لجميع الاطراف في تعزيز العلاقات .. ولا بديل للعراق الا بهذا

Date: 2019-06-10 13:29:21
نيجيرفان بارزاني: نمد اليد لجميع الاطراف في تعزيز العلاقات .. ولا بديل للعراق الا بهذا

المؤتمر الوطني يُهنئ بارزاني ويدعو لتحقيق التظافر والتكامل السياسي والاجتماعي

Date: 2019-08-17 11:25:06
المؤتمر الوطني يُهنئ بارزاني ويدعو لتحقيق التظافر والتكامل السياسي والاجتماعي

مسعود بارزاني يتصل هاتفياً بعوائل ضحايا البيشمركة وجرحى هجوم الـ"PKK": عزاؤكم عزائي

Date: 2021-06-06 15:56:05
مسعود بارزاني يتصل هاتفياً بعوائل ضحايا البيشمركة وجرحى هجوم الـ"PKK": عزاؤكم عزائي

بارزاني يتباحث مع الفياض باربيل عدة ملفات

Date: 2019-10-27 14:37:12
بارزاني يتباحث مع الفياض باربيل عدة ملفات

مسعود بارزاني يصدر رداً على فيلم إيراني أثار جدلاً في اقليم كوردستان

Date: 2021-01-27 20:30:11
مسعود بارزاني يصدر رداً على فيلم إيراني أثار جدلاً في اقليم كوردستان

مسعود بارزاني والسفير البريطاني يصفان خطوات الإصلاح في وزارة البيشمركة بـ"المهمة"

Date: 2021-06-23 16:09:01
مسعود بارزاني والسفير البريطاني يصفان خطوات الإصلاح في وزارة البيشمركة بـ"المهمة"

مسعود بارزاني: جميع فئات المجتمع الكوردستاني ناضلت في سبيل هدف نبيل

Date: 2019-09-10 18:22:01
مسعود بارزاني: جميع فئات المجتمع الكوردستاني ناضلت في سبيل هدف نبيل

بارزاني يدين بشدة هجوما لداعش ويؤشر اعادة تنظيم لهجمات ارهابية

Date: 2019-12-05 15:44:42
بارزاني يدين بشدة هجوما لداعش ويؤشر اعادة تنظيم لهجمات ارهابية