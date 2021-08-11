بارزاني والفياض يبحثان التنسيق بين البيشمركة والقوات العراقية

شفق نيوز/ شدد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس هيئة الحشد الشعبي، يوم الأربعاء، على التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية من اجل حماية الامن والاستقرار.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل في منتجع صلاح الدين رئيس هيئة الشعبي فالح الفياض، مبينا ان الجانبين ناقشا الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة واخر التطورات الامنية وكذلك تهديدات وتحركات ارهابيي داعش.

واضاف البيان ان الاجتماع شدد على التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية من اجل حماية الامن والاستقرار.