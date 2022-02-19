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بارزاني والصفدي: العملية السياسية في العراق لا تسير بالاتجاه الصحيح

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-19T14:47:07+0000
بارزاني والصفدي: العملية السياسية في العراق لا تسير بالاتجاه الصحيح

شفق نيوز/ التقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على هامش مشاركته في مؤتمر الامن في ميونخ، يوم السبت، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي، الذي اكد ان بلاده تنظر باهتمام الى العلاقات مع العراق واقليم كوردستان.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني اجتمع اليوم السبت مع الصفدي الذي نقل اليه تحيات العاهل الاردني الملك عبدالله، مؤكدا على ان بلاده تنظر باهتمام بالغ الى العلاقات مع العراق واقليم كوردستان وتتمنى لها المزيد من النجاح.

واضاف البيان ان الاجتماع شهد مناقشة الاوضاع السياسية في العراق وتطرق الجانبان خلاله الى ان العملية السياسية لا تسير في مسارها الصحيح في الاونة الحالية ويتوجب على الجميع التعاون لتعديل العملية السياسية وخلق الامان والاستقرار السياسي.

كما اشار البيان الى ان الجانبين اكدا على الاستعداد لتطوير العلاقات الثنائية، مبينا ان بارزاني وفضلا عن التعبير عن الشكر والتقدير للمساندة والعلاقات العريقة للاردن مع اقليم كوردستان، حمل الصفدي تحياته واحترامه للعاهل الاردني الملك عبدالله.

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