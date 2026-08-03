بارزاني والشرع يؤكدان توسيع التعاون بين سوريا والعراق وكوردستان

شفق نيوز- دمشق

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الاثنين، على أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك في شتى المجالات بين سوريا والعراق وإقليم كوردستان، ولا سيما في المجال الاقتصادي.

وبحسب بيان من رئاسة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن ذلك جاء خلال اجتماع بين بارزاني والشرع، ظهر اليوم، في العاصمة السورية دمشق، وحضره وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني.

وأوضح البيان أن الجانبين تبادلا الآراء ووجهات النظر حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، حيث أكدا على تعزيز الأمن والاستقرار، وتوسيع مجالات التعاون الإقليمي، وحل المشاكل بالوسائل السلمية، والتأكيد على ضمان حقوق جميع المكونات في سوريا الجديدة.

وأثنى رئيس إقليم كوردستان على دور الرئيس السوري وما تحقّق من تقدم في مختلف المجالات في سوريا، إضافة إلى حضور سوريا ودورها الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي.

بدوره أعرب الشرع، بحسب البيان، عن شكره وتقديره لإقليم كوردستان على استضافته وإيوائه للاجئين السوريين في فترة الحرب، مؤكداً أن "سوريا تنظر باهتمام إلى دور العراق وإقليم كوردستان".

وأكد الشرع، تطلع دمشق إلى مواصلة العمل المشترك مع أربيل بروح التعاون والأخوة، بما يعزز علاقات حسن الجوار بين الجانبين.

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وكان المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان دلشاد شهاب قد قال لوكالة شفق نيوز إن الزيارة تجري بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، وتهدف إلى دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون السياسي والأمني والاقتصادي بين الأطراف الثلاثة.

وتأتي الزيارة بعد سلسلة لقاءات جمعت بارزاني والشرع على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي خلال عامي 2025 و2026، تناولت تطورات الأوضاع السورية والعلاقات مع العراق وإقليم كوردستان، إلى جانب التعاون في مواجهة تنظيم داعش والحوار بين دمشق والقوى الكوردية.