بارزاني والشرع يبحثان هاتفياً حقوق الكورد والمكونات السورية ومواصلة الحوار

شفق نيوز- أربيل

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، آخر التطورات في سوريا وحقوق الكورد والمكونات فيها، فيما جرى التشديد على مواصلة الحوار.

وقال مقر بارزاني، في بيان ورد وكالة شفق نيوز، إن "الرئيس السوري، أحمد الشرع، أجرى اتصالاً عبر الهاتف مع الرئيس بارزاني، وخلاله تم بحث آخر التطورات السياسية في سوريا والتغيرات التي تشهدها المنطقة، حيث شدّد الجانبان على أهمية الاستقرار والتنسيق المشترك".

وأضاف أن "الشرع شدد على أن الكورد مكوّن أصيل وأساسي من الشعب السوري، مشدداً على التزام الدولة السورية الكامل بضمان جميع الحقوق الوطنية والسياسية والمدنية للكورد وبقية المكوّنات الأخرى في سوريا، على قدم المساواة ومن دون تمييز".

وفي الاتصال أعرب بارزاني عن "تقديره لرؤية الرئيس الشرع، وأكد دعمه لإرادة وتطلعات السوريين في بناء دولة جامعة تضم كل الأطراف والمكوّنات ويكون الجميع شركاء فيها".

كما شدّد بارزاني على "ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق، بما يخدم مراعاة مصالح جميع الأطراف وحماية السلم الأهلي".

وكانت قوات الحكومة السورية قد أعلنت، يوم أمس الخميس، سيطرتها على مناطق واسعة من حي الأشرفية وبني زيد، فيما تراجعت قوات الأسايش وتحصنت في حي الشيخ مقصود مع بدء تقدم القوات الحكومية.

وتسببت الاشتباكات المستمرة منذ ثلاثة أيام بين الجانبين في مدينة حلب بمقتل أكثر من 10 مدنيين وإصابة نحو 100 آخرين، إلى جانب مقتل وإصابة أكثر من 20 مقاتلاً من قوات الطرفين.