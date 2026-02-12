بارزاني والسفير الكويتي يبحثان الأوضاع الإقليمية والعملية السياسية

شفق نيوز- أربيل

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني وسفير دولة الكويت لدى العراق حسن محمد زمان، يوم الخميس، الأوضاع في المنطقة الإقليمية والعملية السياسية في بغداد وإقليم كوردستان.

وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل السفير الكويتي لدى العراق برفقة قنصل الكويت في أربيل عثمان داود، وتباحث الجانبان حول الأوضاع والتحديات والتهديدات التي تواجه استقرار المنطقة بشكل عام، كما تم تسليط الضوء على العملية السياسية في العراق وإقليم كوردستان.

وجّه بارزاني، بحسب البيان، تحية خاصة لأمير الكويت وللشعب الكويتي، مشيراً إلى المعاناة المشتركة لشعبي كوردستان والكويت في ظل النظام العراقي السابق، مؤكداً على ضرورة تعميق العلاقات الأخوية بين الجانبين.

من جانبه، أعرب السفير الكويتي عن سعادته بلقاء بارزاني، ونقل تحيات وتقدير أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مؤكداً على علاقات الأخوة بين شعبي الكويت وكوردستان.

كما أشاد بنضال وتضحيات شعب كوردستان في سبيل نيل الحرية.