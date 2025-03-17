بارزاني والسفير الفرنسي يبحثان الأوضاع العراقية والمستجدات الإقليمية

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، والسفير الفرنسي لدى بغداد باتريك دوريل، مساء اليوم الاثنين، الأوضاع العراقية وآخر المستجدات الإقليمية وعملية السلام في تركيا.

وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني في مصيف صلاح الدين، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل السفير الفرنسي في العراق، باتريك دوريل، والقنصل العام الفرنسي في أربيل، يان بريم، وتمت خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة في العراق، وآخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة، بالإضافة إلى عملية السلام في تركيا، وزيارة مظلوم عبدي ووفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب "دام بارتي" إلى الرئيس بارزاني.

وجدد الرئيس بارزاني دعمه لعملية الحل السلمي في تركيا.

في جانب آخر من اللقاء، جرى التطرق إلى خطوات تشكيل الكابينة الحكومية العاشرة في إقليم كوردستان، والانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي، والعملية السياسية في العراق، كما تم التأكيد على تعزيز العلاقات والصداقة التاريخية بين الشعبين الكوردستاني والفرنسي.