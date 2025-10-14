بارزاني والسفير الفرنسي يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع السياسية

شفق نيوز- أربيل

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، والسفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل، يوم الثلاثاء، عدداً من الملفات المهمة بينها الانتخابات النيابية المقبلة والأوضاع الإقليمية.

وذكر بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل السفير الفرنسي في مصيف بيرمام، بحضور القنصل العام الفرنسي في أربيل يان برِيم.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وفرنسا، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأعرب السفير دوريل عن شكره لبارزاني على مشاركته في مراسم افتتاح ممر البيشمركة في العاصمة الفرنسية باريس، واصفاً هذه الخطوة بأنها تعبّر عن عمق العلاقة بين فرنسا وإقليم كوردستان.

واعتبر أن افتتاح شارع باسم "البيشمركة" في باريس يجسّد احترام وتقدير الشعب الفرنسي لتضحيات قوات البيشمركة ودورها في محاربة تنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية، فضلاً عن مساهمتها في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار السفير الفرنسي إلى استمرار دعم بلاده لقوات البيشمركة وإقليم كوردستان في مواجهة التحديات الراهنة.

من جهته، ثمّن بارزاني موقف فرنسا حكومةً وشعباً، وقرار بلدية باريس بإطلاق اسم "البيشمركة" على أحد شوارع العاصمة، معتبراً ذلك تكريماً لنضال وتضحيات البيشمركة من أجل الحرية.

وفي الشأن السياسي العراقي، تناول اللقاء العملية السياسية والانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث أبدى بارزاني ملاحظاته بشأن قانون الانتخابات المعتمد حاليا، عادا إياه غير منصف ويحتاج إلى مراجعة، إلا أنه أكد على مشاركة الأطراف الكوردية في الانتخابات رغم تلك الملاحظات، مشددا على ضرورة إقرار قانون جديد يضمن العدالة والمساواة بعد إجراء الانتخابات.

وأوضح بارزاني أن القانون الحالي يعود إلى عام 2010، حيث تم حينها التعهد بتطبيق المادة 140 من الدستور، إلا أن تلك الوعود لم تُنفذ، ولا يزال القانون ساريا حتى اليوم.

وتناول اللقاء أيضا تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في سوريا، ومستقبل عملية السلام في تركيا.