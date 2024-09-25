بارزاني والسفير الفرنسي يبحثان التطورات السياسية الإقليمية وعلاقات أربيل وبغداد

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاربعاء، مع السفير الفرنسي لدى العراق آخر التطورات السياسية على الساحتين العراقية والإقليمية والعلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل في منتجع صلاح الدين بالعاصمة أربيل السفير الفرنسي لدى العراق باتري دوريل، وتبادلا الآراء بشأن آخر الأحداث السياسية والتطورات على مستوى العراق والمنطقة وكذلك العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وأضاف البيان أن الاجتماع أشار إلى أهمية المنتدى الاقتصادي الذي عقد في باريس وتناول العلاقات الاقتصادية بين إقليم كوردستان وفرنسا وشدد على تنمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وكان إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل محوراً آخر من محاور اللقاء، بحسب البيان نفسه.