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بارزاني والسفير السعودي يبحثان تعزيز العلاقات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-12T12:41:50+0000
بارزاني والسفير السعودي يبحثان تعزيز العلاقات

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاحد، سبل تطوير العلاقات بين الاقليم والمملكة العربية السعودية.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني "استقبل ظهر اليوم في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، سفير المملكة العربية السعودية في العراق عبد العزيز الشمري، والذي نقل تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، إلى الرئيس نيجيرفان بارزاني".

واضاف البيان انه "تمت مناقشة سبل تعزيز علاقات العراق وإقليم كوردستان مع المملكة العربية السعودية، أوضاع العراق والمنطقة بصورة عامة، الحرب على الإرهاب وتهديدات داعش ومجموعة قضايا تهم الجانبين".

وعبر السفير السعودي، عن "دعم ومساندة بلاده لاستقرار العراق والمنطقة عامة".

وأشار إلى أن الجانبين "أكدا على أهمية وجود تفاهم ورؤية مشتركة لحل المشاكل وحفظ الاستقرار في المنطقة" بحسب البيان.

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