بارزاني والسفير التركي يبحثان توطيد العلاقات الثنائية

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، والسفير التركي لدى العراق أنيل بورا إينان، يوم الخميس، توطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل في مصيف صلاح الدين بأربيل، السفير التركي إينان، وناقشا العملية السياسية في إقليم كوردستان وخطوات ما بعد الانتخابات، وتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم.

كما تم تسليط الضوء على العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية.

وجرى التطرق خلال اللقاء إلى العلاقات بين الجانبين، والتأكيد على تعزيز التنسيق وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية.

وشكّلت آخر المستجدات والتغيرات في المنطقة محوراً آخر للقاء.