بارزاني والسفير البريطاني يبحثان انتخابات برلمان كوردستان ووجود التحالف الدولي

شفق نيوز/ تبادل رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، والسفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن، يوم الثلاثاء، وجهات النظر حول العملية السياسية وانتخابات برلمان إقليم كوردستان ووجود التحالف الدولي.

وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني في مصيف صلاح الدين، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل اليوم السفير البريطاني ستيفن هيتشن، والقنصل العام البريطاني في أربيل آندرو بيزلي، وتم تبادل الآراء ووجهات النظر حول العملية السياسية في العراق والعلاقات بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان والنتائج الإيجابية لزيارة الرئيس بارزاني الأخيرة إلى بغداد.

كما جرى خلال اللقاء التطرق إلى الانتخابات في إقليم كوردستان المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حيث أكد الرئيس بارزاني للوفد الضيف على ضرورة إجراء انتخابات برلمان كوردستان بصورة حُرة وشفافة ونزيهة وبعيداً عن أي نوع من التعقيدات والعراقيل.

وشكّل وجود قوات التحالف الدولي والتعاون والتنسيق بين قوات التحالف والجيش العراقي وقوات بيشمركة كوردستان محاور أخرى للاجتماع.