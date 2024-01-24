بارزاني والسفير البريطاني يبحثان الأوضاع العراقية واتفاقية سنجار

شفق نيوز/ بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، وسفير بريطانيا لدى العراق ستيفن هيتشن، يوم الأربعاء، العلاقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان والأوضاع الأمنية في سهل نينوى وأهمية تنفيذ اتفاقية سنجار.

وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني في مصيف صلاح الدين، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل الزعيم الكوردي بارزاني استقبل السفير البريطاني بحضور القنصل البريطاني الجديد في أربيل، حيث أعرب السفير مجدداً عن تعازيه للرئيس بارزاني بالهجوم الصاروخي على أربيل والذي نفذه الحرس الثوري الإيراني وأدى إلى استشهاد وإصابة عدداً من المواطنين.

وأكد السفير البريطاني الموقف الرسمي للحكومة البريطانية، بأنها ضد هذه الأعمال، وخاصة تلك التي تستهدف المدنيين الأبرياء.

وناقش اللقاء آخر التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة والعراق، كما سلط الضوء على عمل لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الوزراء العراقي للتحقيق في هذه الحادثة وكشف الحقائق.

من جانبه عبر بارزاني عن شكره للسفير البريطاني والحكومة البريطانية على موقفهم، وجدد قلقه إزاء هذا العمل اللاإنساني المرتكب ضد شعب إقليم كوردستان، مثمنا جهود رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني في هذه المسألة.

كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، والأوضاع الأمنية في سهل نينوى وسنجار وأهمية تنفيذ اتفاقية سنجار.