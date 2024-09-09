بارزاني والسفيرة الأمريكية يبحثان الأوضاع السياسية والتهديدات الإرهابية

شفق نيوز/ بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، والسفيرة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانوسكي، يوم الاثنين، الأوضاع السياسية والتهديدات الإرهابية ووضع قوات التحالف الدولي.

وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني في مصيف صلاح الدين، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل ظهر اليوم سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانوسكي، والقنصل العام الأمريكي في أربيل ستيفن بينر، للتباحث في عدد من الملفات.

وأشارت السفيرة الأمريكية، بحسب البيان، إلى نتائج الزيارة الأخيرة للرئيس بارزاني إلى بغداد، والتي كان لها تأثير كبير على رؤى الأطراف السياسية العراقية وخلق مناخ إيجابي للتعامل مع القضايا المختلفة.

كما تناول اللقاء الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، وانتخابات برلمان كوردستان المقررة في شهر تشرين الأول المقبل، وضرورة إجراء الحملات الانتخابية في أجواء حرة وبعيدة عن التوترات.

وكان بقاء قوات التحالف الدولي في العراق والتهديدات الإرهابية على العراق والمنطقة محاور أخرى للقاء.