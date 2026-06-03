بارزاني والسامرائي يبحثان تنسيق جهود الأطراف السياسية

شفق نيوز- أربيل

أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، يوم الأربعاء، على ضرورة تنسيق جهود الأطراف السياسية والتعاون فيما بينها.

وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني في "بيرمام"، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل اليوم رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، وجرى خلال اللقاء، بحث ومناقشة الأوضاع السياسية في العراق بشكل عام.

واتفق الطرفان على ضرورة التنسيق والتعاون بين الأطراف السياسية العراقية.

وكان رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي قد وصل إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم أمس الأول الاثنين، والتقى برئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وبحثا إجراءات بغداد لحصر السلاح بيد الدولة، واستكمال حكومة علي الزيدي وشغل الوزارات الشاغرة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء بحث الوضع السياسي في البلاد، وأهمية استكمال الحكومة وشغل الوزارات الشاغرة، وحصر السلاح بيد الدولة، كما شدد الجانبان على ضرورة التعاون والتنسيق بين الأطراف السياسية بما يخدم المصلحة العامة والاستقرار.