بارزاني والجربا يؤكدان أهمية حل الأزمة السورية "بصورة عادلة"

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس جبهة السلام والحرية أحمد الجربا، يوم السبت، أهمية حل الأزمة السورية بصورة عادلة وبما يخدم مصالح مختلف المكونات في سوريا.

وقالت رئاسة حكومة الإقليم في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن بارزاني استقبل، اليوم الجربا، وعقدا اجتماعاً جرى خلاله التباحث حول آخر التطورات والمستجدات في سوريا والمنطقة عموماً.

وأوضح البيان أنه تمت مناقشة جهود المجتمع الدولي في سبيل حل القضية السورية، بالإضافة إلى بحث العلاقات بين القوى السياسية الكوردستانية السورية والمعارضة السورية.

وأكد الجانبان، وفق البيان، على أهمية حل الأزمة السورية بصورة عادلة وبما يخدم مصالح مختلف المكونات السورية.