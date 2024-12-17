بارزاني: نأمل أن تسفر المحادثات بين الاطراف الكوردستانية عن حكومة استحقاق انتخابي

شفق نيوز/ اعرب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، عن أمله بأن تثمر المحادثات بين الأطراف السياسية الكوردستانية بحكومة جديدة تراعي الاستحقاق الانتخابي.

جاء ذلك خلال استقبال بارزاني في مصيف صلاح الدين، يان شنايدوف، السفير الجديد لجمهورية التشيك في العراق.

وذكر بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن السفير التشيكي قدم التهاني والتبريكات للرئيس بارزاني بمناسبة يوم علم كوردستان، كما بارك له نجاح انتخابات برلمان كوردستان التي أُجريت في تشرين الأول الماضي، معبراً عن أمله في أن تتمخض المباحثات بين الأطراف السياسية عن نتائج جيدة تمهيداً لتشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان. كما سلّط السفيرُ الضوء على العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان وجمهورية التشيك، مبدياً رغبة بلاده بتوطيد تلك العلاقات في مختلف المجالات.

من جانبه، قدّم بارزاني تهانيه للسفير بمناسبة تسلّم مهام منصبه الجديد سفيراً للتشيك لدى العراق، متمنياً له النجاح والتوفيق، وأشار إلى العلاقات التاريخية بين الشعبين الكوردي والتشيكي والرغبة بالمضي نحو تعزيزها، وفيما يخص العملية السياسية في الإقليم، أعرب الرئيس بارزاني عن أمله في أن تثمر الحوارات بين الأطراف السياسية في إقليم كوردستان بالتوصل لنتائج إيجابية تُسهم في تشكيل الحكومة الجديدة على أساس الاستحقاق الانتخابي لكل طرف.

وشكّلت الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وآخر المستجدات والتغييرات في سوريا ومستقبل البلاد وخاصة فيما يتعلق بحقوق الكورد ودورهم في سوريا المستقبل محاورَ أخرى للقاء، وفقا للبيان.