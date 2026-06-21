نيجيرفان بارزاني: ننظر بتفاؤل لحكومة الزيدي.. وندعم إنهاء الصراع الأميركي - الإيراني دبلوماسياً

رئيس اقليم كوردستان في كلمة له خلال تخرج دفعة سابقة من طلبة كلية "قلاجوالان" العسكرية (أرشيف)

شفق نيوز - السليمانية

أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، عن تفاؤله بالحكومة الاتحادية التي يرأسها علي الزيدي، مؤكداً التطلع للعمل المشترك لتحقيق الأمن المستدام والمضي بعجلة البناء والإعمار، وفيما جدد دعمه للمسار الدبلوماسي لإنهاء الصراع بين واشنطن وطهران، شدد على أن العراق والإقليم لن يكونا جزءاً من أي صراع إقليمي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس نيجيرفان بارزاني خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية "قلاجوالان" العسكرية في السليمانية، تابعتها وكالة شفق نيوز.

وحدة الصف والموقف

وقال بارزاني في كلمته، إن "رسالتنا الدائمة داخل كوردستان هي وحدة الموقف والتلاحم بين جميع الأطراف السياسية والمكونات، إذ إن قوة الإقليم وضمان بقائه ومكتسباته يكمن في تلاحمنا وتجاوزنا الخلافات والصراعات السياسية كافة"، مشيراً إلى أن "جميع القوى والأطراف في كوردستان تمثل وتشكل معاً قوة كبيرة، وتحافظ على الكيان الدستوري للإقليم".

وثمّن رئيس الإقليم دور التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، معرباً عن شكره لـ"الدعم المخلص الذي قدموه في التصدي للإرهاب وهزيمته، فضلاً عن مساندتهم المستمرة لعملية الإصلاح وتوحيد قوات البيشمركة".

إصلاح البيشمركة والالتزامات الدستورية

وأضاف: "رغم أن الخطوات الحالية في عملية اصلاح وتوحيد قوات البيشمركة جيدة، إلا أن طموحنا أكبر، و يتعين تسريع هذه الخطوات ومعالجة العراقيل التي تعيق العملية بما يخدم المصلحة الوطنية العليا للعراق وكوردستان"، مؤكداً الإصرار على إنجاح هذا المشروع الإصلاحي بالنظر إلى المهام الحيوية الملقاة على عاتق البيشمركة في حماية الكيان الدستوري للإقليم وأمنه واستقراره الذي هو جزء لا يتجزأ من العراق الاتحادي.

وفي السياق ذاته، دعا بارزاني الحكومة الاتحادية في بغداد إلى "الاضطلاع بكامل مسؤولياتها الدستورية تجاه قوات البيشمركة، ولا سيما في ملف تأمين الأسلحة والذخائر والمستحقات"، مبيناً أن "الدستور العراقي يقر بأن البيشمركة هي جزء من المنظومة الأمنية وحامية للاستقرار، وأن نجاحنا ومصيرنا في العراق واحد".

التفاؤل بحكومة الزيدي والتهدئة الإقليمية

وتابع: "ننظر بتفاؤل كبير للتعامل مع حكومة الزيدي على أساس الدستور، والاحترام المتبادل، والعمل المخلص لتحقيق الإعمار والتقدم والازدهار في عموم البلاد".

وعلى الصعيد الإقليمي، رحب رئيس الإقليم بالجهود الرامية لوقف التصعيد وحل الخلافات بين واشنطن وطهران عبر القنوات الدبلوماسية والحوار والتفاهم، مستدركاً بالقول: "يسعى الإقليم للحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة، والعمل على ألا يكون العراق وإقليم كوردستان ساحة للصراعات، بل نهدف دائماً إلى أن نكون جزءاً من الحل لترسيخ السلم الإقليمي والدولي".